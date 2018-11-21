Адвокат Кокорина опровергла выплату компенсации избитому водителю

21.11.2018 20:32



Татьяна Стукалова, которая является защитником футболиста Александра Кокорина, не подтвердила сообщения о том, что Кокорин и Мамаев якобы выплатили компенсацию водителю Виталию Соловчуку, который обвиняет футболистов в своем избиении, пишет РБК. Эту информацию опровергает и ведущая "Первого канал" Ольга Ушакова, у которой потерпевший работает. По ее словам, ее водитель Виталий Соловчук никаких компенсаций не получал. Кроме того, она заявила, что между сторонами даже нет никаких договоренностей о выплате подобных компенсаций.