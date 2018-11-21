Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 НОЯ, 19:21 МСК
USD (ЦБ)    65,9485
EUR (ЦБ)    75,1483

21 НОЯ, 19:21 МСК
USD (ЦБ)    65,9485
EUR (ЦБ)    75,1483

Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому водителю из СИЗО

21.11.2018 18:38
Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому водителю из СИЗО

Водитель ведущей с Первого канала получил денежный перевод, в качестве компенсации за моральный вред и физический ущерб, сообщает Газета.ру. Данный перевод был осуществлен Павлом Мамаевым и Александром Кокориным. Сторона защиты предполагает, что подобный шаг может быть засчитан судом в качестве смягчающего обстоятельства. Также была подчёркнута информация, что футболисты принесли свои извинения всем потерпевшим.

В США заявили о попытках Китая завладеть американскими технологиями
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать
Наука и технологии

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?
Экономика 1

Как в России устроена продажа автомобильного топлива

Как в России устроена продажа автомобильного топлива
Экономика 1

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией
Общество 1

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии 1

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать
Интервью и комментарии 4

Узнай, страна

Тамбовский завод сможет выпускать по 600 новых плацкартных вагонов в год

Тамбовский завод сможет выпускать по 600 новых плацкартных вагонов в год

В Приморье запустили складскую линию на третьей очереди крупнейшего в России угольного порта

В Приморье запустили складскую линию на третьей очереди крупнейшего в России угольного порта

В Орловской области обсудили перспективы размещения завода SITI B&T Group в регионе

В Орловской области обсудили перспективы размещения завода SITI B&T Group в регионе

Губернатор Андрей Клычков обсудил с депутатами вопросы формирования бюджетной политики региона

Губернатор Андрей Клычков обсудил с депутатами вопросы формирования бюджетной политики региона

Новости СМИ

Новости дня

17:49 В США заявили о попытках Китая завладеть американскими технологиями В США заявили о попытках Китая завладеть американскими технологиями
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
17:38 Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть
16:52 70% россиян живут в условиях экономии 70% россиян живут в условиях экономии
16:36 Эксперт объяснил поведение погибшего на ВПП в Шереметьево Эксперт объяснил поведение погибшего на ВПП в Шереметьево
15:52 Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда
15:36 Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России
Курс доллара стремительно падает, увеличивается пособие по безработице и другие новости вторника
Курс доллара стремительно падает, увеличивается пособие по безработице и другие новости вторника
14:55 Российский генерал, прошедший Сирию, обвиняется в хищениях Российский генерал, прошедший Сирию, обвиняется в хищениях

Узнай, страна!

17:01 Тамбовский завод сможет выпускать по 600 новых плацкартных вагонов в год Тамбовский завод сможет выпускать по 600 новых плацкартных вагонов в год
В 2019 году вырастут пособия по уходу за детьми, Китай создал свой GPS и другие новости понедельника
В 2019 году вырастут пособия по уходу за детьми, Китай создал свой GPS и другие новости понедельника
16:12 В Приморье запустили складскую линию на третьей очереди крупнейшего в России угольного порта В Приморье запустили складскую линию на третьей очереди крупнейшего в России угольного порта
14:10 В Орловской области обсудили перспективы размещения завода SITI B&T Group в регионе В Орловской области обсудили перспективы размещения завода SITI B&T Group в регионе
13:33 В Москве начали выпуск разработанного в России оборудования для маркировки лекарственных препаратов В Москве начали выпуск разработанного в России оборудования для маркировки лекарственных препаратов
13:05 В Московской области запустили первое в России инновационное производство черепицы из алюминия В Московской области запустили первое в России инновационное производство черепицы из алюминия
20 НОЯ, 12:25 В Фатеже появилась своя «Комета» В Фатеже появилась своя «Комета»
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
19 НОЯ, 10:41 Утверждена Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030 года Утверждена Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030 года

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter