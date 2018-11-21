Кокорин и Мамаев перечислили деньги избитому водителю из СИЗО

21.11.2018 18:38



Водитель ведущей с Первого канала получил денежный перевод, в качестве компенсации за моральный вред и физический ущерб, сообщает Газета.ру. Данный перевод был осуществлен Павлом Мамаевым и Александром Кокориным. Сторона защиты предполагает, что подобный шаг может быть засчитан судом в качестве смягчающего обстоятельства. Также была подчёркнута информация, что футболисты принесли свои извинения всем потерпевшим.