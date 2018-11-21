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70% россиян живут в условиях экономии

21.11.2018 16:52
70% россиян живут в условиях экономии

Российской академией народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС) было проведено масштабное социологическое исследование, сообщает Газета.ру. Его итогами стали ряд социологических и экономических показателей, которые самым наглядным образом характеризуют финансовое состояние граждан нашей страны. Согласно итогам, каждый пятый дееспособный и совершеннолетний гражданин вынужден жить в условиях жестокой экономии, а в общей массе, около 70% населения вынуждены экономить в различной степени и мере тяжести. В то же время около 20% жителей получают доходы, которые крайне близки к уровню бедствия. Население России, согласно данным исследования, стали экономить, в первую очередь, на продуктах питания и на развлечениях. А вот показатели оборота крепкой алкогольной продукции исключительно растут. Не имея средств и возможностей доступа к обычным видам развлечений, ввиду их подорожания, граждане компенсируют данный недостаток крепким алкоголем.

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