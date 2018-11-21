Эксперт объяснил поведение погибшего на ВПП в Шереметьево

21.11.2018 16:36



Погибшим на взлётно-посадочной полосе в Шереметьево оказался гражданин Армении – Алберт Епремян, 1993 года рождения, сообщают «Известия». Мужчина прибыл в аэропорт на самолёте рейса Мадрид-Москва, а за несколько часов до вылета был снят с рейса за дебош на борту авиалайнера. По прилёту в Москву его должны были депортировать в Армению, но мужчина сумел проскользнуть мимо полицейских и попасть на ВПП аэропорта. Затем он решил спрятаться в одном из убывающих самолётов, а именно в отделении шасси самолёта. В отношении авиаперевозчика возбуждено уголовное делопроизводство.