Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда

21.11.2018 15:52



Президиум краевого суда Краснодарского края озвучил решение об отстранении Елены Хахалевой с поста председателя коллегии по административным делам, сообщает «Российская газета». Также было озвучено решение, согласно которому, Хахалева останется в краевом суде на должности рядового судьи. Данное перемещение кадров объясняется необходимостью кадровых перестановок. Напоминаем, что Елена Хахалева стала известна после организации дорогостоящей свадьбы для своей дочери.