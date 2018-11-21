Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда
21.11.2018 15:52
Президиум краевого суда Краснодарского края озвучил решение об отстранении Елены Хахалевой с поста председателя коллегии по административным делам, сообщает «Российская газета». Также было озвучено решение, согласно которому, Хахалева останется в краевом суде на должности рядового судьи. Данное перемещение кадров объясняется необходимостью кадровых перестановок. Напоминаем, что Елена Хахалева стала известна после организации дорогостоящей свадьбы для своей дочери.
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Владимир Путин - судьям: "Тем, кому какие-либо иные интересы мешают соблюдать требования действующего законодательства, кодексы судейской этики, стоит, конечно, поискать другое место применения своих знаний и сил!" А некоторые охамевшие от безнаказанности "инвестиционно привлекательные" хамы в мантиях делают вид, что их это не касается. Видимо забыв, что кормчий может и огреть веслом или чем-то тяжёлым... В.Путин: "Государство держит в руках дубину, которой бьёт всего один раз. Но по голове!"