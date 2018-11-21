Сеть гипермаркетов Castorama уйдет из России

21.11.2018 15:36



Торговая сеть «Castorama» приняла решение покинуть российский рынок, сообщает Газета.ру. Кроме того, торговая сеть также уйдет с Испанского и Португальского рынков. Данное решение связано с не выгодным экономическим положением компании на рынках вышеназванных стран. Однако официальные представители компании сообщили, что российский рынок по-прежнему остаётся для них очень привлекательным, но текущая доля рынка, которую занимает их организация крайне мала. Поэтому они вынуждены уйти, но в дальнейшем продолжат поиск путей возврата.