Российский генерал, прошедший Сирию, обвиняется в хищениях

21.11.2018 14:55



Сергей Чварков, являющийся бывшим начальником Центра примирения враждующих сторон в Сирии, обвинён в хищении 6 млн. рублей бюджетных средств, сообщает "Коммерсантъ". Защита Чваркова заявила, что у следствия нет прямых улик и доказательств, а все обвинения «притянуты за уши». Генерал-лейтенант обвиняется по уголовной статье №159 «Мошенничество в особо крупном размере». На текущий момент Чварков находится под домашним арестом, а выходить из дома он может всего на 3 часа за сутки.