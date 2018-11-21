Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
21 НОЯ, 12:51 МСК
USD (ЦБ)    65,9485
EUR (ЦБ)    75,1825

21 НОЯ, 12:51 МСК
USD (ЦБ)    65,9485
EUR (ЦБ)    75,1825

Новым президентом Интерпола избран Ким Чон Ян

21.11.2018 11:31
Новым президентом Интерпола избран Ким Чон Ян

Состоялись выборы президента Интерпола. По итогам голосования, состоявшегося в ходе 87-й сессии генассамблеи организации в Дубае, новым главой организации стал Ким Чон Ян. Соответствующая информация оглашена в твиттере Международной организации уголовной полиции, которую южнокореец будет возглавлять в течение двух лет.

Ранее фаворитом считался россиянин Александр Прокопчук. Однако против него США развернули активную антикампанию.

В Интерполе обещают не допустить срыва выборов президента организации
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать

Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать
Наука и технологии

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?

Безусловный доход есть даже в Иране. Почему в России он невозможен?
Экономика 1

Как в России устроена продажа автомобильного топлива

Как в России устроена продажа автомобильного топлива
Экономика 1

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией
Общество 1

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии 1

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать
Интервью и комментарии 4

Узнай, страна

В Амурской области проходит первый международный экологический форум «Зеленая планета»

В Амурской области проходит первый международный экологический форум «Зеленая планета»

Из Тамбовской области в Москву отправлена первая партия фуа-гра местного производства

Из Тамбовской области в Москву отправлена первая партия фуа-гра местного производства

В Татарстане открыли крупный комплекс для занятий водными видами спорта

В Татарстане открыли крупный комплекс для занятий водными видами спорта

На Сахалине собрали первый урожай овощей в новом тепличном комплексе в Невельском районе

На Сахалине собрали первый урожай овощей в новом тепличном комплексе в Невельском районе

Новости СМИ

Новости дня

12:50 ЕГЭ предлагают заменить на блокчейн ЕГЭ предлагают заменить на блокчейн
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
Повторение финансового кризиса 1998 года России не грозит, проблемы экономики США нарастают и другие новости среды
12:21 В России появится новая государственная программа по освоению Луны В России появится новая государственная программа по освоению Луны
11:14 В Крыму ответили на ложное сообщение Киева о проседании моста через Керченский пролив В Крыму ответили на ложное сообщение Киева о проседании моста через Керченский пролив
10:36 Роберт Де Ниро развелся Роберт Де Ниро развелся
09:58 В Интерполе обещают не допустить срыва выборов президента организации В Интерполе обещают не допустить срыва выборов президента организации
09:19 Украина призывает лишить права вето членов Совбеза ООН Украина призывает лишить права вето членов Совбеза ООН
Курс доллара стремительно падает, увеличивается пособие по безработице и другие новости вторника
Курс доллара стремительно падает, увеличивается пособие по безработице и другие новости вторника
08:36 В Россию хочет приехать премьер Малайзии В Россию хочет приехать премьер Малайзии

Узнай, страна!

11:17 В Амурской области проходит первый международный экологический форум «Зеленая планета» В Амурской области проходит первый международный экологический форум «Зеленая планета»
В 2019 году вырастут пособия по уходу за детьми, Китай создал свой GPS и другие новости понедельника
В 2019 году вырастут пособия по уходу за детьми, Китай создал свой GPS и другие новости понедельника
20 НОЯ, 15:22 Из Тамбовской области в Москву отправлена первая партия фуа-гра местного производства Из Тамбовской области в Москву отправлена первая партия фуа-гра местного производства
20 НОЯ, 14:56 В Татарстане открыли крупный комплекс для занятий водными видами спорта В Татарстане открыли крупный комплекс для занятий водными видами спорта
20 НОЯ, 14:31 На Сахалине собрали первый урожай овощей в новом тепличном комплексе в Невельском районе На Сахалине собрали первый урожай овощей в новом тепличном комплексе в Невельском районе
20 НОЯ, 12:25 В Фатеже появилась своя «Комета» В Фатеже появилась своя «Комета»
19 НОЯ, 10:41 Утверждена Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030 года Утверждена Стратегия социально-экономического развития ЕАО до 2030 года

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter