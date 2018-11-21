Новым президентом Интерпола избран Ким Чон Ян

21.11.2018 11:31



Состоялись выборы президента Интерпола. По итогам голосования, состоявшегося в ходе 87-й сессии генассамблеи организации в Дубае, новым главой организации стал Ким Чон Ян. Соответствующая информация оглашена в твиттере Международной организации уголовной полиции, которую южнокореец будет возглавлять в течение двух лет.

Ранее фаворитом считался россиянин Александр Прокопчук. Однако против него США развернули активную антикампанию.