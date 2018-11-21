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В Интерполе обещают не допустить срыва выборов президента организации

21.11.2018 09:58
В Интерполе обещают не допустить срыва выборов президента организации

Сегодня в Интерполе состоятся выборы президента. Как пишут «Известия» со ссылкой на собеседника из организации, в Международной организации уголовной полиции пообещали не допустить ситуации со срывом выборов. По словам источника, ни у одного государства нет права вето на то, чтобы наложить его на демократический выбор Генассамблеи Интерпола.

Как сообщалось ранее, главным фаворитом предстоящих выборов является глава российского филиала Александр Прокопчук. Однако последнее время американцы развернули активную информационную кампанию против него, призывая не допустить избрания на пост главы Интерпола.

Чтобы одержать победу, Александру Прокопчуку необходимо набрать две трети голосов.

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