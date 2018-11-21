Покупка Турцией российских С-400 является "делом решенным"

21.11.2018 06:09



Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна не намерена отказываться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По его словам, это "дело решенное" и сделка с Россией не будет отменена, пишет РБК. Вместе с тем, Чавушоглу подчеркнул, что Турция не планирует отказываться от покупки американского вооружения. По его словам, страна хочет закупать оружие у всех "своих союзников".