Путин озвучил затраты на производство оружия

20.11.2018 18:46



По заявлению президента России – Владимира Путина, в настоящее время идёт активное и масштабное переоснащение вооружения Российской армии, сообщает «Российская газета». Около 1,5 триллионов рублей выделено из государственного бюджета на закупку, разработку и переоснащение вооружения и техники. Однако не все предприятия укладываются в рабочие сроки выполнения государственного оборонного заказа. Владимир Путин поручил произвести анализ данной проблемы и разработать комплекс мер по её устранению.