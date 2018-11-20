В "Фантастических тварях" обнаружили плагиат на советские фильмы

20.11.2018 23:59



В фильме "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" обнаружили совпадения с картинами "Гостья из будущего" и "Лиловый шар", которые рассказывают о приключениях девочки из будущего Алисы Селезневой, снятыми в СССР по произведениям Кира Булычева. Об этом сообщили специалисты из Тувинского института гуманитарных и прикладных исследований, проверившие фильм с помощью программного комплекса "Антиплагиатор", который сами же и разработали. Программа показала почти полное сходство сюжетов картин, пишет РИА Новости.

Ранее, при проверке первой части "Фантастических тварей", разработанный учеными "Антиплагиатор" обнаружил 90% сходства сюжета фильма с мультфильмом "Тайна третьей планеты", который, также, рассказывает о приключениях Алисы. Они сделали вывод о том, что "вся сага о "Фантастических тварях" берет свое начало в творчестве Кира Булычева".

Вместе с тем, обе части "Фантастических тварей" сняты по произведениям английской писательницы Джоан Роулинг, которая является автором книг о Гарре Поттере. Роулинг сама выступала в качестве сценариста для обоих фильмов.