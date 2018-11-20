На Урале контролер автобуса заставил школьницу дважды оплатить проезд

20.11.2018 18:58



В прокуратуру Екатеринбурга с жалобой обратилась женщина, чью несовершеннолетнюю дочь заставили оплатить проезд в автобусе дважды, сообщает «Российская газета». Девочка села в автобус и предъявила временный проездной билет контроллеру, однако далее по пути следования в автобус зашли другие контроллеры, которые потребовали у девочки справку о том, что она является ученицей образовательного учреждения. Естественно данной бумаги у подростка с собой не было и контроллеры изъяли её проездной билет, составили акт об административном правонарушении, а также заставили оплатить поездку наличными, во второй раз.