Суд заблокировал указ Трампа о нелегальных мигрантах

20.11.2018 18:35



Американский суд вынес постановление, блокирующее указ Дональда Трампа о запрете предоставления убежища нелегальным мигрантам, сообщает ТАСС. Основанием для подобного постановления является нарушение прав человека, которые гарантируются конституцией США. Запрещающий указ президента США был создан с целью остановить огромное количество мигрантов, движущихся из Центральной Америки. По мнению Дональда Трампа подавляющая часть данных мигрантов – преступники, а предоставлять преступникам убежище не правильно и губительно для страны.