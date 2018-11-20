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Архиерей УПЦ заявил, что Порошенко – это «гонитель церкви»

20.11.2018 09:15
Архиерей УПЦ заявил, что Порошенко – это «гонитель церкви»

Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука записал специальное видеообращение, в котором он рассказал о своем допросе в СБУ (Служба безопасности Украины). Как передает РИА Новости, в своем послании архиерей Украинской православной церкви также высказал свое отношение к главе государства. По его словам, Петр Порошенко – это «современный гонитель церкви».

Как сообщил митрополит, в СБУ он был вызван в момент, когда под стенами епархии митинговали люди, поддерживающие предоставление Украине автокефалии. Собравшиеся скандировали лозунги оскорбительного характера в адрес церкви. Было ли совпадением вызов митрополита Луки и этот митинг – остается только догадываться. Ряд аналитиков считает, что это была попытка оказать моральное давление.

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