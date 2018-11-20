Американские сенаторы призывают не выбирать россиянина главой Интерпола

20.11.2018 08:31



Четыре сенатора США обратились с призывом к президентской администрации и генассамблее Интерпола с обращением: выразить свой протест против генерал-майора МВД РФ Александра Прокопчука. Напомним, что он стал одним из кандидатов на пост главы Интерпола.

На официальном ресурсе сенатора Роджера Викера размещено обращение, в котором обозначена не самая благоприятная точка зрения. В сообщении Прокопчука сравнивают с лисой. Не стесняясь в выражениях, он пишет о том, что, если выбрать россиянина президентом организации – это все равно, что «запустить лису в курятник».