Ученые назвали худший период в истории человечества

16.11.2018 20:24



Археолог и историк Средневековья из Гарвардского университета Майкл Маккормик и его коллеги заявили, что самый страшный период в истории человечества начался в 536 году нашей эры, пишет РИА Новости. Так, в этот год землю покрыл странный туман, через который не мог пробиться свет солнца. Это привело к снижению среднемировой температуры, а также неурожаю и сильному голоду. После чего, в 541 году, пришла мировая эпидемия чумы, унесшая жизни более 125 млн человек в Европе и на Востоке.

Изучив пробы льда, которые датируются 536 годом нашей эры, авторы исследования выяснили, что образцы содержат частицы вулканического стекла, оставленные извержением одного из вулканов Исландии. Это извержение, по мнению ученых, и послужило причиной последующих катастроф.