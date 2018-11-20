Instagram будет удалять искусственные лайки и комментарии

20.11.2018 06:24



Руководство Instagram приняло решение удалять искусственные лайки и комментарии, которые проставляются с помощью специальных приложений для того, чтобы нарастить аудиторию, пишет ТАСС. Отмечается, что это будет сделано с помощью специальных методов вычисления аккаунтов, проставляющих автоматические лайки и комментарии. Вместе с тем, владельцев выявленных аккаунтов будут предупреждать об удалении искусственных комментариев и подписок, так как порой подобные действия происходят без их ведома.