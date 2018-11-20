В небе над Японией зафиксировали необычное явление

20.11.2018 03:04



Странное явление наблюдали жители японского острова Кюсю. В небе неожиданно появилась яркая дымка, которая по прошествии некоторого времени стала менять цвета. Удивительное зрелище весьма шокировало японцев и заставило задуматься о начале инопланетного вторжения. В соцсетях появились фотографии, на которых было запечатлено удивительное явление. Уфолог Ник Поуп также прокомментировал произошедшее, сообщив о проявлении интеллектуальных инопланетян, живущих на Земле.

Однако ученые считают иначе, - по их мнению, такое необычное явление является результатом повышенной влажности в воздухе.