Пользователей Сети удивили кадры с «дышащим» лесом в Канаде

28.10.2018 23:58



Пользователь соцсети Twitter под именем Daniel Holland‏ поделился видеороликом, который демонстрирует невероятные кадры «дышащего леса» в канадской провинции Квебек.

Видео набрало миллионы просмотров в социальных сетях во всем мире. На кадрах видно как гибкие корни, противостоящие силе штормового ветра, на мгновение подняли верхний слой почвы.

Многие зрители, пораженные оптической иллюзией, предположили самые странные и мистические версии о неизведанном подземном существе. Тем не менее, по мнению ученых, данное явление является относительно распространенным.

Арборист Mark Vanderwouw сообщил о том, что то, что мы видим на кадрах видео, на самом деле не имеет отношения к дыханию.

Как правило, это происходит тогда, когда земля становится насыщенной водой, что уменьшает сцепление корневой системы с почвой.

Так как мощный ветер создает силу, это переносится вниз по стеблю и в корни, которые, в свою очередь, сдвигают землю вверх и вниз.

«Во время дождя и бури земля становится насыщенной влагой, что ослабляет сцепление почвы с корнями, когда ветер дует на крону дерева», - рассказал Vanderwouw Weather Network.

По его словам, если бы ветры были очень сильными и длились достаточно долго, то корни начали бы разрываться, и в конечном итоге некоторые из деревьев бы упали, пишет dailymail.co.uk.