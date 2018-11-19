«Аэрофлот» лишил клиента платинового статуса за критику в соцсетях

19.11.2018 19:29



Председатель благотворительного фонда «Нужна помощь» - Митя Алешковский был лишен платинового статуса клиента «Аэрофлота» за критику его генерального директора, посредством сообщения в социальной сети, сообщает РБК. На своей странице в Твиттере Алешковский опубликовал фотографию недавно принятого компанией «запрета об использовании смартфонов», дополнив её комментарием, что гендиректор аэрофлота «поехал на голову». Представители авиакомпании ссылаются на правила авиакомпании, а также на то, что Алешковский неоднократно унижал и оскорблял сотрудников и руководство авиаперевозчика.