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Украина пригрозила приостановить членство в Интерполе из-за России

19.11.2018 19:17
Украина пригрозила приостановить членство в Интерполе из-за России

В случае, если пост главы Интерпола займёт Российский представитель – Александр Прокопчук, то Украина приостановит своё членство в данной организации, сообщают «Известия». Об этом заявил Арсен Аваков, возглавляющий МВД Украины. Избрание нового главы Интерпола запланировано на 21 ноября текущего года, а фаворитом, по имеющейся инфорации, является Прокопчук. Ряд стран назвал возможное назначение Российского кандидата на данный пост «гибридной угрозой» всему миру.

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