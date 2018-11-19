Украина пригрозила приостановить членство в Интерполе из-за России

19.11.2018 19:17



В случае, если пост главы Интерпола займёт Российский представитель – Александр Прокопчук, то Украина приостановит своё членство в данной организации, сообщают «Известия». Об этом заявил Арсен Аваков, возглавляющий МВД Украины. Избрание нового главы Интерпола запланировано на 21 ноября текущего года, а фаворитом, по имеющейся инфорации, является Прокопчук. Ряд стран назвал возможное назначение Российского кандидата на данный пост «гибридной угрозой» всему миру.