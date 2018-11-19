Канадские керлингисты вышли на площадку пьяными

19.11.2018 17:53



На мировом турнире по кёрлингу произошла резонансная дисквалификация, сообщают «Известия». Канадскую мужскую команду по кёрлингу дисквалифицировали из-за того, что вся команда находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кёрлингисты громко ругались, ломали щётки и вели себя отвратительно. Также они устроили скандал в раздевалке, пиная чужие вещи. Позднее капитан команды принёс извинения от своего лица и от лица команды, пообещав в дальнейшем не допускать подобных действий.