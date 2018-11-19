Медведев утвердил размер пособия по безработице на 2019 год

19.11.2018 17:38



Дмитрием Медведевым был утверждён и подписан документ, устанавливающий размер пособия по безработице в 2019 году, сообщает RT. В будущем году минимумом станут 1,5 тыс. рублей, а размер максимального пособия не должен превышать 8 тыс. рублей. Однако, люди предпенсионного возраста смогут получить до 11 тыс. рублей пособия. Министерство труда ранее неоднократно заявляло о необходимости повышения пособия по безработице до уровня прожиточного минимума.