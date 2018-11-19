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Десять самых странных вещей на Земле, о которых вы, возможно, не слышали

19.11.2018 08:01
Десять самых странных вещей на Земле, о которых вы, возможно, не слышали

Земля удивительное место. Она наполнена множеством странных и невероятных вещей от крошечных обитателей лужи, которые могут выжить в космосе, до такой темной краски, что наши глаза даже не могут ее увидеть. Вот некоторые из вещей на нашей планете, о которых вы, вероятно, не подозревали, пишет ScienceAlert.

1. Vantablack - самое темное известное вещество во Вселенной. Vantablack - наноматериал, который темнее любого другого вещества на Земле. Он был разработан в Великобритании компанией Surrey NanoSystems в 2015 году и фактически представляет собой сборник вертикальных углеродных трубок, которые «выращены» на подложке. Vantablack поглощает 99,98% света, который попадает на его поверхность. Это означает, что человеческий глаз технически его не видит.

2. Голубой ангельский морской слизень выглядит как инопланетянин. Glaucus Atlanticus - это вид морских слизней, прозванных «голубым ангелом». Это потустороннее существо так же редко, как и красиво, и встречается только на побережье Южной Африки и Австралии.

3. Airgel выглядит как кусочек облака. Airgel - сверхлегкий материал, изготовленный из геля и газа. Его прозвали «замороженным дымом» или «сплошным облаком» из-за его эфирного внешнего вида. Это вещество с очень низкой плотностью, которое на самом деле составляет 99% воздуха.

4. Радужные эвкалиптовые деревья имеют леденцовую кору. Дерево радужного эвкалипта Деглупта действительно растет в Индонезии, Папуа-Новой Гвинее и на Филиппинах. Это уникальное дерево имеет разноцветную кору с ярко-синими, оранжевыми, пурпурными, зелеными и бордовыми полосками.

5. Bismuth - это элемент с психоделической поверхностью. Вы можете вспомнить этот химический элемент из класса химии средней школы, но вы, вероятно, не подозревали, что он имеет яркий, переливающийся вид. У Bismuth есть уникальный шаблон роста лестницы, в котором внешние края формируются быстрее, чем внутренние области. Это приводит к кристаллической структуре, которая, как представляется, состоит из взаимосвязанных радужных квадратов.

6. Этот вулкан в Индонезии извергает ярко-голубую лаву. Индонезийский вулкан Кавах Иджен отличается своей склонностью испускать просачивающиеся волны того, что кажется синей и фиолетовой лавой. Технически, сама лава не синяя. Ее увлекательная окраска происходит из-за большого количества серного газа, который возникает вместе с лавой.

7. Рукопись Войнича - таинственная книга, написанная на нетранслируемом языке. Рукопись Войнича - это 240-страничный средневековый том, написанный на неизвестном языке, который долгие годы озадачивал ученых. Считается, что рукопись возникла где-то между 1404 и 1438 годами. Она наполнена загадочными иллюстрациями и диаграммами, которые, как представляется, изображают все от необычных растений до женщин, купающимися в зеленых лужах. Все попытки перевести текст книги или идентифицировать растения, изображенные в ней, потерпели неудачу.

8. Данакильская впадина выглядит как поверхность чужой планеты. Данакильская впадина в Эфиопии является домом для одного из самых причудливых ландшафтов на Земле. Расположенное в Афарском треугольнике, это сюрреалистическое пятно усеяно потрескивающими лавовыми бассейнами, неоновыми горячими источниками и сверкающими солончаками. Ядовитые газы вращаются вокруг гидротермальных полей, и многие из бассейнов области заполнены кислотой.

9. Самым большим живым существом на Земле является массивный гриб. Гриб Armillaria Ostoyae распространился на территории 2 385 акров Национального леса Malheur в штате Орегон, США. Ученые, которые обнаружили его в 2017 году, использовали ДНК-тестирование, чтобы определить, что все части роста на самом деле являются разными сегментами одного и того же организма. Этот гигантский гриб, вероятно, растет от 2400 до 8650 лет.

10. Tardigrades - это микроорганизмы, которые могут выжить в космическом пространстве. Tardigrades, также называемые водяными медведями или мхом поросят, являются увлекательными микроорганизмами, которые могут выжить практически где угодно. Они предпочитают болтаться во влажных местах, например, в грязи или мхе, но могут пережить радиацию, кипящие жидкости, давление более чем в шесть раз больше, чем в самой глубокой части океана, и даже пребывание в вакууме.

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