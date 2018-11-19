Появились фотографии нового плацкартного вагона РЖД

19.11.2018 06:18



Стало известно, как будут выглядеть новые плацкартные вагоны РЖД, которые планируется ввести в обращение в 2019 году, чтобы заменить устаревшие составы. Судя по фотографиям, которые попали в распоряжение РИА Новостей, новые места станут более комфортными, а также смогут обеспечить больше индивидуального пространства для каждого пассажира, так как они снабжены специальными шторами, которые можно будет задернуть, обеспечив таким образом уединение. Каждое место в вагонах будет снабжено индивидуальным освещением, розеткой и USB-разъемом. Также, изменятся и туалетные комнаты в составах. В них предусмотрены гигиенические души, автоматические краны, дозаторы мыла, бумажные полотенца, фены для рук и пеленальные столики.