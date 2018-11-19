В России может подорожать колбаса

19.11.2018 05:53



В рамках программы "Укрепление общественного здоровья" Экспертный совет при правительстве предложил ввести в России специальный акциз на продукты переработки красного мяса, пишет газета Известия. Под акциз могут попасть все колбасные изделия, а также ветчина, бекон и сосиски. Принимая решение о введении акциза, члены совета руководствовались данными Агентства по борьбе с раком Всемирной организации здравоохранения, которое причислило вышеназванные продукты к канцерогенам, вызывающим рак. Также, употребление данных продуктов питания может вызвать ишемическую болезнь сердца, сахарный диабет 2 типа и инсульт.

По мнению экспертов, акциз должен составлять около 160 рублей на килограмм продукции, а средства, полученные от уплаты акциза, необходимо направить на то, чтобы снизить цену на более "здоровые" продукты, такие, как орехи, овощи, фрукты, бобовые и т.д. В настоящее время данная инициатива рассматривается Минздравом России.