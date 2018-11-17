ЦРУ обвинило принца Салмана в организации убийства Хашкаджи

17.11.2018 11:08



Центральное разведывательное управление США обвинило наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана в организации жестокого убийства саудовского журналиста Джамала Хашкаджи, которое произошло в консульстве королевства в Стамбуле, пишет Интерфакс. ЦРУ основывается, в том числе, и на перехваченном телефонном разговоре журналиста с консулом Саудовской Аравии в Стамбуле, который является братом наследного принца. Он заверил Хашкаджи, что при обращении в консульство за необходимыми тому документами, ему ничего не угрожает. Этот звонок, который проходил по инициативе консула, был сделан им по просьбе самого принца Салмана.

Тем не менее, по словам пресс-секретаря посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, американская сторона не предоставила не одного доказательства причастности принца или кого-то из его людей к убийству журналиста. Она подчеркнула, что существует множество теорий, озвученных разведслужбой США, но не было представлено никаких доказательств в их пользу.