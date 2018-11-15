США ввели санкции против 17 подданных Саудовской Аравии

15.11.2018 19:43



В виде ответа на убийство журналиста Джамаля Хашукджи, США ввели санкции в отношении 17 жителей Саудовской Аравии, сообщают РИА новости. Сообщение соответствующего содержания было размещено на сайте Министерства Финансов США. В список попали высокопоставленные арабские чиновники и политики, которые, по предположениям американцев, причастны к убийству журналиста. Было заявлено, что американские власти продолжат расследование и непременно призовут виновников к ответу.