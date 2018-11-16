Ученые дали новое определение килограмму

16.11.2018 20:47



Килограмм, который определялся через физический эталон, представляющий собой платиново-иридиевый цилиндр, получил новое физическое определение выраженное через математические константы, пишет РИА Новости. Данное определение является более точным. Оно разработано в рамках создания новых определений основных единиц измерений. Также, новые определения получили ампер, кельвин и моль. Далее, ученые планируют дать новое определение секунде используя для этого атомные часы.