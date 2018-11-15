Светящийся НЛО был замечен в небе над Дублином

15.11.2018 23:57



В Ирландии в очередной раз зафиксировали появление НЛО. На этот раз неопознанный летающий объект, пролетающий в небе над Дублином, заметил один

из местных жителей. Крейг Кеох рассказал представителям СМИ о том, что ранним утром, перед тем как уйти на работу, заметил в небе очень странный объект, который двигался, то снижаясь, то поднимаясь в разных направлениях. По словам очевидца, это был белый объект, сферической формы. НЛО излучал свет и перемещался на очень высокой скорости. Кеох уверен в том, что Crumlin (один из районов Дублина) посетили пришельцы.

На этой неделе Ирландия стала «очагом» инопланетной активности, появления НЛО были также зафиксированы в Уиклоу и Карлоу, пишет irishmirror.ie.

Помимо этого, ирландское авиационное управление начало расследование по поводу обнаружения нескольких таинственных объектов, появившихся рядом с лайнером у юго-западного побережья Ирландии 9 ноября.