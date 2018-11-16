Православная церковь Польши запретила контакты с Киевским патриархатом

16.11.2018 18:23



Польская православная церковь считает, что Церковь Украины, так яростно пытающаяся «откреститься» от Московского патриархата, в прошлом совершила чересчур много ужасающих и по-настоящему плохих поступков, в связи с чем с ними не представляется возможным установить адекватные пути сообщения, сообщает РБК. Польское церковное руководство запретило всем своим священникам каким бы то ни было способом контактировать с Украинскими церквями, тем самым дав понять, что позицию Константинополя они не поддерживают.