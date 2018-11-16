Раймонд Паулс рассказал об эмиграции своей семьи из Латвии

16.11.2018 17:38



Раймонд Паулс, некогда советский, а ныне латвийский композитор рассказал подробности о причинах, которые побудили его вместе со всеми членами семьи покинуть Латвию, сообщают «Известия». Композитор сообщил, что все Латвийцы, имеющие хоть сколько-нибудь приличный денежный капитал, предпочитают покинуть страну и жить в других, более благополучных странах. Также он отметил, что у большинства жителей Латвии дети учатся за рубежом, браки зачастую заключаются с иностранцами. Общее количество населения Латвии составляет 3 миллиона человек. Каждый день, согласно статистическим показателям, Латвию навсегда покидают около 60 человек, переезжая на постоянное место жительства в другие страны.