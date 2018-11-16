В Кремле допускают принятие мер для защиты моряков в Азовском море

16.11.2018 17:26



По заявлению пресс-секретаря президента России – Дмитрия Пескова, Россия примет дополнительные меры по обеспечению безопасности для морских судов Азовского моря, сообщает «Газета.ру.». Это связано с агрессивной позицией Украины в вопросе разделения вод Азовского моря по территориальному принципу. Порядка 15 судов уже задержаны украинскими пограничниками, а еще около 9 сотен находятся «на карандаше». Суда задерживаются за якобы «незаконные заходы в порты оккупированного Крыма».