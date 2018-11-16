Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
16 НОЯ, 19:41 МСК
USD (ЦБ)    65,9931
EUR (ЦБ)    74,9022

16 НОЯ, 19:41 МСК
USD (ЦБ)    65,9931
EUR (ЦБ)    74,9022

В Кремле допускают принятие мер для защиты моряков в Азовском море

16.11.2018 17:26
В Кремле допускают принятие мер для защиты моряков в Азовском море

По заявлению пресс-секретаря президента России – Дмитрия Пескова, Россия примет дополнительные меры по обеспечению безопасности для морских судов Азовского моря, сообщает «Газета.ру.». Это связано с агрессивной позицией Украины в вопросе разделения вод Азовского моря по территориальному принципу. Порядка 15 судов уже задержаны украинскими пограничниками, а еще около 9 сотен находятся «на карандаше». Суда задерживаются за якобы «незаконные заходы в порты оккупированного Крыма».

Во дворе Междуреченска на час появилась детская площадка
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией
Общество 1

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать
Интервью и комментарии 2

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика 1

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии 1

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: как Россию двигали вперед природные ресурсы и новые технологии в регионах?

ТОП-10 достижений недели: как Россию двигали вперед природные ресурсы и новые технологии в регионах?

В Кировской области запустили производство мононити из вторичного полимера

В Кировской области запустили производство мононити из вторичного полимера

В Мурманской области ввели в эксплуатацию экотехнопарк по утилизации бытовых отходов

В Мурманской области ввели в эксплуатацию экотехнопарк по утилизации бытовых отходов

В Кемеровской области запущена вторая очередь шахты «Юбилейная»

В Кемеровской области запущена вторая очередь шахты «Юбилейная»

Новости СМИ

Новости дня

19:05 Bloomberg оценил потери российской экономики от санкций Bloomberg оценил потери российской экономики от санкций
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
Новый российский космический корабль «Федерация» полетит в 2022 году и другие новости пятницы
18:37 Путин зашел в аптеку в Петербурге Путин зашел в аптеку в Петербурге
18:23 Православная церковь Польши запретила контакты с Киевским патриархатом Православная церковь Польши запретила контакты с Киевским патриархатом
17:38 Раймонд Паулс рассказал об эмиграции своей семьи из Латвии Раймонд Паулс рассказал об эмиграции своей семьи из Латвии
16:50 Во дворе Междуреченска на час появилась детская площадка Во дворе Междуреченска на час появилась детская площадка
16:10 «Аэрофлот» запретил своим сотрудникам пользоваться смартфонами в офисе «Аэрофлот» запретил своим сотрудникам пользоваться смартфонами в офисе
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
15:44 Русский ипотечный банк объявил об остановке операционной деятельности Русский ипотечный банк объявил об остановке операционной деятельности

Узнай, страна!

17:39 ТОП-10 достижений недели: как Россию двигали вперед природные ресурсы и новые технологии в регионах? ТОП-10 достижений недели: как Россию двигали вперед природные ресурсы и новые технологии в регионах?
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
16:33 В Кировской области запустили производство мононити из вторичного полимера В Кировской области запустили производство мононити из вторичного полимера
16:13 В Мурманской области ввели в эксплуатацию экотехнопарк по утилизации бытовых отходов В Мурманской области ввели в эксплуатацию экотехнопарк по утилизации бытовых отходов
10:14 Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ Тамбовская птицефабрика проходит сертификацию для получения разрешения на поставки мяса птицы в ОАЭ
09:50 «Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов «Мираторг» и Курская область создают проектную группу для реализации новых инвестпроектов
13 НОЯ, 16:44 На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
12 НОЯ, 12:29 Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter