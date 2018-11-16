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Во дворе Междуреченска на час появилась детская площадка

16.11.2018 16:50
Во дворе Междуреченска на час появилась детская площадка

В интернете появилась интересная видеозапись, на которой зафиксировано «показательное» благоустройство двора одного из жилых домов Междуреченска, сообщает RT. Жительница Кемеровской области зафиксировала на видео интересный процесс, суть которого заключается в быстрой сборке детской площадки с последующей фотофиксацией, предположительно для отчёта о проделанной работе, а затем, ещё более быстрый сбор и увоз, всё той же детской дворовой площадки. Данный процесс начался и завершился буквально за один час. Прокуратура уже заинтересовалась данной видеозаписью и планирует провести разбирательство.

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