Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по Крыму

16.11.2018 06:28



Украинская резолюцию по нарушению прав человека в Крыму принята Генеральной ассамблеей ООН, пишет Интрефакс. Во время голосования по вопросу принятия резолюции, представители 67 стран выступили в ее поддержку, 82 страны воздержались от голосования, а еще 26 выступили против принятия документа. В документе содержится требование о немедленном освобождении граждан Украины, которые, по мнению украинской стороны, незаконно задержаны на территории Крыма.