Генассамблея ООН приняла резолюцию против героизации нацизма

15.11.2018 22:39



Проект резолюции о противодействии героизации нацизма, представленный Россией во главе некоторых других стран, принят Генеральной ассамблеей ООН, пишет РИА Новости. Так, за резолюцию проголосовали 130 стран, воздержалась 51 страна, и только две страны проголосовали против принятия данной резолюции. Это США и Украина. Представитель США объяснила причины непринятия резолюции тем, что данная резолюция является "политической контрверсией", которая предполагает назначение наказания за свободу слова. Того же мнения придерживается и Украина.