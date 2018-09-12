В NASA зафиксировали на видео пролетающий над Землей НЛО

12.09.2018 15:39



Специалисты из Национального аэрокосмического агентства Соединенных Штатов (НАСА) разместили в Сети черно-белое видео. На кадрах показан быстро движущийся неопознанный летающий объект, стартующий с Земли. Данные кадры, по словам уфологов, подтверждают, что в НАСА знают, откуда появляются инопланетные корабли.

Исследователи обвинили НАСА в том, что они зная о существовании гуманоидов, умышленно скрывают эту информацию.

К таким же выводам пришел и известный уфолог Скотт Уоринг, который сообщил о том, что космонавты аэрокосмического агентства знали, где будет пролетать НЛО, и разместили свои видеокамеры как раз в этом месте, пишет vistanews.ru.