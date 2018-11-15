Чиновница выписала себе 39 премий и наградила чином

15.11.2018 21:01



Как сообщается на сайте Следственного комитета по Чувашии чиновница из администрации Новочебоксарска приговорена к выплате штрафа в размере 40 тыс. рублей за превышение служебных полномочий. Такое решение вынес Новочебоксарский городской суд, пишет Лента.ру. Так, за период с января 2012 по апрель 2016 года начальник финансового отдела городской администрации выписала себе премию 39 раз, а также присвоила себе два классных чина, за которые получала доплаты к основной заработной плате из бюджета. Общая сумма премий, выписанных себе чиновницей, составила более 108 тыс. рублей.