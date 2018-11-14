Саратовский чиновник "ликвидировал" свалку при помощью фотошопа

14.11.2018 22:51



Администрация Саратовского муниципального района прислала в Министерство природных ресурсов и экологии области фотоотчет о ликвидации свалки у села Клещевка. Данный отчет был отправлен сотрудниками министерства в организацию Общероссийский народный фронт, которая размещает данные о ликвидированных свалках на специальном сайте. Тем не менее, в организации обратили внимание, что данные фотографии обработаны с помощью фоторедактора. А при дальнейшей проверки выяснилось, что свалка осталась на прежнем месте.

В пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области подтвердили данный факт и пообещали в будущем проверять все фотоотчеты на предмет использования фоторедакторов. Также, в ведомстве сообщили, что сотрудник администрации, который отвечал за данный отчет, уволен.