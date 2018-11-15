Россияне получат доступ к дешёвому безлимитному интернету от Yota

15.11.2018 17:49



Компания Yota, предоставляющая услуги по оказанию мобильной и интернет-связи, предложила новый «конструктируемый» тарифный план, сообщает ИА «Версия». В данном тарифном плане имеется возможность самому выбрать именно те опции, которые необходимы абоненту. Абонентская плата в «минимальной» комплектации начинается от 15 рублей. Также можно выбрать безлимитный доступ к мессенджерам (Whatsapp, Viber и т.д.) за 20-25 рублей в месяц, социальным сетям за 30-50 рублей в месяц, а также безлимитный доступ в Youtube за 50-100 рублей.