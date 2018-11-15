Ученые рассказали о взаимосвязи климата и тяги к алкоголю

15.11.2018 17:33



Согласно исследованиям специалистов, тяга к употреблению спиртного связана с климатом, сообщает «Комсомольская правда». По итогам масштабных исследований, в ходе которых были исследованы алкогольные пристрастия жителей 193 стран, ученые заявили: «Чем холоднее климат, тем более сильна тяга жителей страны к алкоголю». Также жители холодных климатических зон более подвержены «циррозу печени», что является результатом употребления алкоголя. Такую склонность исследователи объясняют тем, что «северяне» используют алкоголь с целью предотвращения депрессивных настроений, а также для согрева.