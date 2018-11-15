Цукерберг запретил iPhone в офисе Facebook

15.11.2018 16:21



Сотрудникам компании «Facebook» было запрещено пользоваться смартфонами компании «Apple», сообщает «News.ru». Данный запрет ввёл основатель «Facebook» - Марк Цукерберг, в ответ на скандал, вызванный компанией «Apple», которая заявила, что социальная сеть ведёт слежку за своими пользователями. Поводом к этому стала «таргетированная» реклама, которая основывалась на запросах пользователей и выдавала «преследующие» их рекламные объявления. На текущий момент в «Фейсбуке» разрешено использовать смартфоны исключительно на платформе «Android».