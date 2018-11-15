Цеповяз питался деликатесами в колонии на десятки тысяч рублей в месяц

15.11.2018 15:45



Вячеслав Цеповяз, являвшийся одним из членов бандитской группировки «Цапки, а в настоящее время отбывающий «срок» в колонии, ежемесячно поедал деликатесов на десятки тысяч рублей, сообщает «Коммерсантъ». Продуктовые посылки передавал местный житель, получая за это денежное вознаграждения от родственников Цеповяза. В меню подобных передач содержались: красная икра, дорогие сыры, готовые салаты, сырое куриное мясо, мясо крабов, рыба, конфеты, сигареты, а также сотовые телефоны.