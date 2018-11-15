Самым дешевым блюдом в столовой Госдумы оказалась французская гренка

15.11.2018 14:06



Самым дешевым блюдом в меню столовой Госдумы оказалась французская гренка, стоимость которой составляет десять рублей. Как сообщает журналист РИА Новости, она сделана из белого батона.

Ранее поводом для бурных обсуждений стало меню депутатской столовой, которое в своем твиттере в среду опубликовал депутат ГД от Самарской области Александр Хинштейн. Таким образом, он хотел разоблачить слухи о том, что депутаты питаются за двадцать рублей. Судя по фотоснимку меню, стоимость блюд имеет разную ценовую политику. Так, например, есть и такие, которые стоят более 200 рублей. А вот самым дешевым оказалась «Морковь свежая тертая» за тринадцать рублей.