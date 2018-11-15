Кому диета, а кому – банкет. Пока депутаты наедаются в думской столовой, обычные россияне пытаются выжить на прожиточный минимум

Не успела утихнуть тема о том, как саратовский депутат попытался прожить на 3,5 тыс. руб. в месяц, СМИ и пользователи сети втянулись в обсуждение, где главным героем стал уже депутат Госдумы от Самарской области и советник главы Росгврадии Александр Хинштейн. В своем твиттере он опубликовал стоимость обеденного меню в столовой нижней палаты парламента, из которого несложно понять, что для полноценного и вполне разнообразного обеда народному избраннику требуется в среднем 200 руб.

Филе судака и компот из шиповника

Как рассказал Александр Хинштейн, в минувшую среду он пообедал на 253 руб. В эту сумму вошло пару блюд – закуска из фасоли, горячее с гарниром из курицы и капусты, а также напиток из шиповника. В меню, которое депутат опубликовал в своем твиттере, можно увидеть еще несколько блюд, которые предлагают в столовой нижней палаты российского парламента.

В частности, здесь есть борщ со свежей капустой, картофелем и говядиной за 88 руб. (порция 250 г), жареное филе судака за 211 руб. (125 г) и салат «Столичный» за 72 руб. (100 г). За шницель из натуральной рубленой свинины придется отдать 121 руб., за говядину тушеную с черносливом – 221 руб., плов из индейки стоит 171 руб., а за суп Минестроне – 94 руб.

Комментируя меню в беседе с «Пятым каналом» Александр Хинштейн отметил, что ценник в депутатской столовой «не самый низкий». Своей публикацией он хотел развеять слухи о том, что в столовой Госдумы депутаты якобы обедают за 20 руб.

«Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере, 10-15 лет. Нельзя сказать, что здесь все безумно дорого. Но это для столовых, не ресторанов прайс не самый низкий», – заявил он.

Как составляется меню в столовой Госдумы

Как ранее сообщали в управлении делами президента РФ, созданием блюд, которые представлены в буфетах и столовых комбината питания управделами, занимается специальная рабочая группа. В ее состав, как пишет РИА Новости, входят заведующие производствами и технологи подразделений.

Трехнедельное меню представлено холодными блюдами и закусками, первыми, вторыми, овощными, а также мясными и рыбными блюдами. Плюс к этому предлагаются гарниры из овощей и круп, фруктовые и ягодные напитки, хлебобулочные изделия и выпечка собственного производства. При составлении меню специалисты учитывают сезонность, потребительский спрос на конкретные блюда, а также совместимость, взаимозаменяемость, экономичность и безопасность продуктов. Готовка блюд происходит в соответствии с едиными технологическими картами.

Кроме этого, как ранее сообщали в управделами, меню, разрабатываемое ежеквартально, меняется каждую неделю и едино для администрации президента, Совета Федерации, Государственной думы и управления делами президента.

«Диетический эксперимент»

Тему питания ранее поднял саратовский депутат Николай Бондаренко, решивший в течение месяца прожить на 3,5 тыс. руб. По итогам так называемого «диетического эксперимента» он заявил, что потребительскую корзину необходимо увеличить минимум до десяти тысяч рублей. «На эти деньги можно купить настоящие молоко, сыр, мясо, фрукты», – заявил депутат. Предложив вместе с этим поднять прожиточный минимум до уровня в 20 тыс. руб.

«Если говорить о моем состоянии, как я его оцениваю, моя слабость, моя раздраженность, моя рассеянность – это вещи, которые я за собой отмечаю, хотя я в эмоциональном плане стабильный человек», – поделился Бондаренко своими впечатлениями и призвал остальных депутатов брать с него пример. Чтобы понять на «своей шкуре» последствия решений, которые они принимают.

На эксперимент стоимостью 3,5 тысячи рублей депутат из Саратова решился после спора с министром занятости, труда и миграции Саратовской области Натальей Соколовой (впоследствии ее уволили), заявившей, что на указанную сумму можно прожить, и ее достаточно «для минимальных физиологических потребностей».

Еще меньше, как выяснилось, государство тратит на питание заключенных. По словам заместителя директора ФСИН Валерия Максименко, на питание одного заключенного государство выделяет 72 руб. в день, или 2160 руб. в месяц. Об этом он заявил в интервью «Эху Москвы». Он подчеркнул, что цена продуктов для заключенных не может сравниваться с розничной.

«Для заключенных не в "Азбуке вкуса" надо покупать, а покупать у своих производителей, у ФСИНа, мы сами производим продукты почти все», – сказал Максименко.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный обвинил главу Росгвардии в махинациях с закупкой провизии. Так, например, стоимость литра сока в тендерной заявке выросла с 40 до 87 руб. у единственного поставщика. Отвечая на критику Навального, глава Росгвардии Золотов заявил, что за 40 руб. нормальный сок не купишь. Однако, судя по фотографиям Хинштейна, в Госдуме покупать такой для себя умудряются. И не только сок.