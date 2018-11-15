Невидимый НЛО был зафиксирован в Венгрии на инфракрасную камеру

15.11.2018 14:00



Хорошо замаскированный неопознанный летающий объект был замечен уфологами на территории Венгрии. Исследователям удалось запечатлеть невидимый объект при помощи инфракрасной камеры. По словам уфологов, почти каждый день посредством своего гаджета они «ловят» неопознанные объекты. Используемое ими устройство видит свет, который не может заметить человеческий глаз. А потому скрытый НЛО можно легко разглядеть. Эксперты по внеземным цивилизациям уверены в том, что наблюдали в Венгрии инопланетный корабль. К такому выводу пришел и известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг. По его мнению, данные кадры свидетельствуют о том, что пришельцы добрались и до Венгрии.