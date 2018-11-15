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Макрон допустил строительство еще одного авианосца ВМС Франции

15.11.2018 09:43
Макрон допустил строительство еще одного авианосца ВМС Франции

Глава Франции Эммануэль Макрон рассказал о возможном строительстве второго в стране авианосца. Как передает Газета.ру со ссылкой на Le Monde, этот вопрос будет решен к 2021 году. Президент страны также отметил, что авианосец, вероятно, может появиться в ВМС Франции до 2040 года. Это будет замена действующему «Шарлю де Голлю», срок службы которого заканчивается через двадцать с небольшим лет. На строительство еще одного может потребоваться серьезный бюджет: от пяти до семи миллиардов евро.

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