Макрон допустил строительство еще одного авианосца ВМС Франции

15.11.2018 09:43



Глава Франции Эммануэль Макрон рассказал о возможном строительстве второго в стране авианосца. Как передает Газета.ру со ссылкой на Le Monde, этот вопрос будет решен к 2021 году. Президент страны также отметил, что авианосец, вероятно, может появиться в ВМС Франции до 2040 года. Это будет замена действующему «Шарлю де Голлю», срок службы которого заканчивается через двадцать с небольшим лет. На строительство еще одного может потребоваться серьезный бюджет: от пяти до семи миллиардов евро.