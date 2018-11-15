В Германии потребовали, чтобы Украина закрыла сайт «Миротворец»
15.11.2018 08:41
В МИД Германии подвергли жесткой критике факт включения бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в черный список скандального сайта «Миротворец», передает РИА Новости со ссылкой на Die Zeit. В ведомстве также потребовали, чтобы этот ресурс был закрыт.
Говоря об этом инциденте, представитель МИД Германии заявил следующее: «Мы настаивали на том, чтобы украинское правительство приняло меры по закрытию этого сайта. Это мы сделаем и сейчас».
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