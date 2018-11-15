В Германии потребовали, чтобы Украина закрыла сайт «Миротворец»

15.11.2018 08:41



В МИД Германии подвергли жесткой критике факт включения бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера в черный список скандального сайта «Миротворец», передает РИА Новости со ссылкой на Die Zeit. В ведомстве также потребовали, чтобы этот ресурс был закрыт.