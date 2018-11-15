Телеканал Fox News поддержал иск CNN против Дональда Трампа

15.11.2018 09:12



Руководство Fox News выразило свою поддержку иску CNN против администрации Дональда Трампа по поводу лишения аккредитации у журналиста Джима Акосты, сообщает Газета.ру со ссылкой на Axios. В заявлении говорится о том, что телеканал поддерживает восстановление аккредитации журналиста в Белом доме.

«Пропуск спецслужб для работающих в Белом доме журналистов не должен становиться оружием», — подчеркивает телекомпания. Отмечая, что поддерживает свободную прессу.